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Царьград

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ВККС рассмотрит заявление Юрия Глазова об отставке 22 сентября

ВККС рассмотрит заявление Юрия Глазова об отставке 22 сентября

Заместитель председателя Верховного суда России Юрий Глазов решил сложить полномочия. Его заявление уже направлено в ВККС и будет рассмотрено 22 сентября 2026 года.

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