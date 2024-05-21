Законность дела в отношении автора хитов 90-х Назаровой проверит Бастрыкин

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад в связи с предполагаемым незаконным привлечением к уголовной ответственности жительницы Сочи Татьяны Назаровой – певицы и автора многих хитов 90-х годов .
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