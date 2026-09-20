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Ольга Бузова со слезами рассказала про изуродованное колено: 40 швов перед юбилейным концертом

Ольга Бузова со слезами рассказала про изуродованное колено: 40 швов перед юбилейным концертом

40-летняя певица Ольга Бузова готовится к масштабному сольному шоу «Разрешаю себе», которое состоится уже 2 октября на сцене Live Арены.

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