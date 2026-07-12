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Царьград

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Шалабаев сообщил о работе 1,3 тыс. волонтеров на АЗС в Нижнем Новгороде

Шалабаев сообщил о работе 1,3 тыс. волонтеров на АЗС в Нижнем Новгороде

Юрий Шалабаев сообщил, что почти 1,3 тыс. волонтеров помогают на 55 автозаправках Нижнего Новгорода. С 9 июля они следят за наличием топлива и проверяют номера машин в рамках введенной системы четных и нечетных дней для реализации бензина.

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