Минобороны РФ: Морпехи продолжают громить врага

Морпехи продолжают громить врагаВоеннослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» отразили атаку противника и уничтожили колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии