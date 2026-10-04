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Аргументы недели

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«Тест-драйв» за 7000 рублей: курьёзный инцидент в магазине Подмосковья

«Тест-драйв» за 7000 рублей: курьёзный инцидент в магазине Подмосковья

Необычный случай произошёл в одном из интим-салонов Подмосковья. По словам продавщицы, посетитель решил устроить себе слишком щедрый «тест-драйв» — выдавил около половины банки крема для эрекции, после чего попытался уйти, не заплатив.

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