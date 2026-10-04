«Тест-драйв» за 7000 рублей: курьёзный инцидент в магазине Подмосковья

Необычный случай произошёл в одном из интим-салонов Подмосковья. По словам продавщицы, посетитель решил устроить себе слишком щедрый «тест-драйв» — выдавил около половины банки крема для эрекции, после чего попытался уйти, не заплатив.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Обещания по ужест...
- Обещания по ужест...
- Обещания по ужест...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым