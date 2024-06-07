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На машине в Казань — в гости к Барсу и Зиланту

На машине в Казань — в гости к Барсу и Зиланту

В большом и красивом городе есть все для насыщенного туристического уикенда. Во-первых, историческое наследие, легенды, особенности национальной культуры и традиций, с которыми можно познакомиться буквально везде: от музеев до фастфудной забегаловки.

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