Оборот продуктового ритейла Кубани упал на 8,3% за 8 месяцев

В Краснодарском крае за январь—август 2026 года продажи продуктов, напитков и табака в сопоставимых ценах сократились на 8,3% относительно того же периода 2025-го, при этом в августе падение достигло 23,6%.
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