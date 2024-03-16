Хореограф Навиславская о номере «Журавли»: «Семененко сделал все, что мог, справился достойно. Не хочу, чтобы он когда-нибудь ощутил это в жизни – только на льду»

– Вы отметили, что у Евгения Семененко были идеи веселых номеров. Почему в итоге победили «Журавли»? – Был мозговой штурм, мы сидели вчетвером – Алексей Николаевич, хореограф Никита Михайлов, Женя и я, перебирали кучу музыки.