НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Хореограф Навиславская о номере «Журавли»: «Семененко сделал все, что мог, справился достойно. Не хочу, чтобы он когда-нибудь ощутил это в жизни – только на льду»

– Вы отметили, что у Евгения Семененко были идеи веселых номеров. Почему в итоге победили «Журавли»? – Был мозговой штурм, мы сидели вчетвером – Алексей Николаевич, хореограф Никита Михайлов, Женя и я, перебирали кучу музыки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх