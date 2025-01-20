ВМ

Владимир Минаков

"гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке" Новосёлка не "великая", а "Вэлыка", т.е., БОЛЬШАЯ. Это созвучно, но не правильно. Так же - "місто" - не "место", а "город"; "драбына" - не "дробь", а "лестница, "горілка" - не обезьяна, а "водка", " незабаром" - не "не за баром", а "скоро"... Поэтому правильно Большая Новосёлка.( Большое новоселье, поселение). А Великой была Британия и царица Екатерина Вторая...