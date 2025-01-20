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Закон и Порядок

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У ВСУ нет шанса удержать Великую Новоселку, карта боевых действий

У ВСУ нет шанса удержать Великую Новоселку, карта боевых действий

19.01.2025 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 19 января 2025 года — в нашем материале.

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Комментарии
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людмила михайлик
Слава Российской армии, мы выстоим, мы победим
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9 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке&quot;             Новосёлка не &quot;великая&quot;, а &quot;Вэлыка&quot;, т.е., БОЛЬШАЯ. Это созвучно, но не правильно. Так же - &quot;місто&quot; - не &quot;место&quot;, а &quot;город&quot;; &quot;драбына&quot; - не &quot;дробь&quot;, а &quot;лестница, &quot;горілка&quot; - не обезьяна, а &quot;водка&quot;, &quot; незабаром&quot; - не &quot;не за баром&quot;, а &quot;скоро&quot;...  Поэтому правильно Большая Новосёлка.( Большое новоселье, поселение).  А Великой была Британия и   царица Екатерина Вторая...
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7 час.
Александр Рожков
200 тысяч в месяц на интернет. Почему Минобороны не оплачивает бойцам СВО связь?                                                                                     https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43135424886/200-tyisyach-v-mesyats-na-internet-Pochemu-Minoboronyi-ne-oplach?utm_referrer=mirtesen.ru
200 тысяч в месяц на интернет. Почему Минобороны не оплачивает бойцам СВО связь?
Абсолютный рейтинг - МирТесен
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1 час.

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