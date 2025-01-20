19.01.2025 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 19 января 2025 года — в нашем материале.
У ВСУ нет шанса удержать Великую Новоселку, карта боевых действий
Комментарии
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людмила михайлик
Слава Российской армии, мы выстоим, мы победим
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9 час.
ВМ
Владимир Минаков
"гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке" Новосёлка не "великая", а "Вэлыка", т.е., БОЛЬШАЯ. Это созвучно, но не правильно. Так же - "місто" - не "место", а "город"; "драбына" - не "дробь", а "лестница, "горілка" - не обезьяна, а "водка", " незабаром" - не "не за баром", а "скоро"... Поэтому правильно Большая Новосёлка.( Большое новоселье, поселение). А Великой была Британия и царица Екатерина Вторая...
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7 час.
Александр Рожков
200 тысяч в месяц на интернет. Почему Минобороны не оплачивает бойцам СВО связь? https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43135424886/200-tyisyach-v-mesyats-na-internet-Pochemu-Minoboronyi-ne-oplach?utm_referrer=mirtesen.ru
200 тысяч в месяц на интернет. Почему Минобороны не оплачивает бойцам СВО связь?
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1 час.
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