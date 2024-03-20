На горном курорте “Красная Поляна” вечером 24 марта завершится сезон вечерних катаний на лыжах и сноуборде.
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На горном курорте “Красная Поляна” вечером 24 марта завершится сезон вечерних катаний на лыжах и сноуборде.