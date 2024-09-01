Благодаря федеральной программе в Крыму отремонтируют все школы, — Аксёнов

Развитие образования – фундамент будущего. Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым«Доля крымских школ, соответствующих современным требованиям обучения, увеличена за десятилетие с 3 % в 2014 году до более 86 % по итогам 2023-го.