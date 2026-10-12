Радукану впервые с июля 2024-го выпала из топ-100

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану опустилась на 107-ю позицию в обновленном рейтинге WTA . 23-летняя британка впервые с июля 2024-го выпала из топ-100.
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