В Ростове завершился снос скандальной многоэтажки в переулке Кривошлыковском

В многолетнем противостоянии жильцов дома и городской администрации поставлена точка.В Ростове-на-Дону рабочие полностью завершили снос многоэтажного дома в переулке Кривошлыковском, ставшего эпицентром скандала в последние годы.
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