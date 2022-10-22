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Джамал Мюррэй пропустил матч с «Уорриорз». «Наггетс» пока что не будут заигрывать его два дня подряд

Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй пропустил матч с «Уорриорз» (128:123) в пятницу.«Денвер» пока что не будет заигрывать его два дня подряд во время бэк-ту-бэков.

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