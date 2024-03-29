Кадетам в Воскресенске напомнили правила личной безопасности в интернете

Полицейские провели профилактическую беседу с учащимися Воскресенской кадетской школы. Они обсудили с ребятами вовлечение несовершеннолетних в экстремистскую деятельность и напомнили им о мерах безопасности в интернете.
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