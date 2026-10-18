В январе – сентябре квартиры предлагали купить в среднем по 231,2 тыс. руб. за кв.м. Рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 10,5%, сообщает 18 октября 2026 года, в воскресенье, "Коммерсантъ" со ссылкой на данные bnMAP.
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