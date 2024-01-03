Овечкин забросил победную шайбу в матче с «Питтсбургом»

Александр Овечкин забросил восьмую шайбу в сезоне и помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург». В ночь на 3 января в Питтсбурге прошел матч чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
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