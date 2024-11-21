🚃 В Евпатории сегодня не будут ходить трамваи Причина — усиление ветра и опасность обрыва контактной сети, сообщили в администрации города.
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🚃 В Евпатории сегодня не будут ходить трамваи Причина — усиление ветра и опасность обрыва контактной сети, сообщили в администрации города.