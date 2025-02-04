По словам аналитика, у Final Fantasy 7 Rebirth отличные продажи в Steam За последние годы S...

По словам аналитика, у Final Fantasy 7 Rebirth отличные продажи в SteamЗа последние годы Square Enix предложила несколько игр Final Fantasy в качестве эксклюзивов для консоли PlayStation, заключив временное эксклюзивное соглашение.
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