Центровой «Милуоки» Брук Лопес набрал 24 очка, сделал 10 подборов и 9 блок-шотов в победном матче против «Бруклина» (118:113).
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