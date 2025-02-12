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А как же улов? Дрейфующие на льдине в Охотском море рыбаки отказываются эвакуироваться на вертолёте

А как же улов? Дрейфующие на льдине в Охотском море рыбаки отказываются эвакуироваться на вертолёте

В Охотском море, где около 300 рыбаков остались на льдине, продолжается спасательная операция. От МЧС работает судно на воздушной подушке и вертолёт.

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