«Рома» дает Дибале 3-летний контракт на 6 млн евро в год вместе с бонусами. Форвард хочет более высокую зарплату

«Рома» продолжает переговоры с экс-форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой. Римляне предложили 28-летнему игроку сборной Аргентины 3-летний контракт на 6 млн евро в год вместе с бонусами, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
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