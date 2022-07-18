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«Рома» дает Дибале 3-летний контракт на 6 млн евро в год вместе с бонусами. Форвард хочет более высокую зарплату

«Рома» продолжает переговоры с экс-форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой. Римляне предложили 28-летнему игроку сборной Аргентины 3-летний контракт на 6 млн евро в год вместе с бонусами, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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