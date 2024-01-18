«Ставка на внутреннюю дестабилизацию»: как украинские спецслужбы вербуют россиян через Telegram-каналы

Как стало известно RT, украинские спецслужбы начали применять новую схему вербовки российских граждан, и прежде всего подростков, вовлекая их в разведывательную деятельность через Telegram-каналы и задействуя в DDoS-диверсиях.
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