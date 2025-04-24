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Китай

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Китай создал крупнейшую и самую быстрорастущую в мире систему возобновляемой энергетики -- Си Цзиньпин

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду заявил, что Китай создал крупнейшую и самую быстрорастущую в мире систему возобновляемой энергетики, а также крупнейшую и наиболее полную производственную цепочку в секторе новых источников энергии.

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