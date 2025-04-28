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Царьград

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"Докопались до артистов": Расценки звёзд за патриотизм. Кто отказался петь бесплатно на 9 Мая? Миллионеры в ярости сравнили себя с врачами

"Докопались до артистов": Расценки звёзд за патриотизм. Кто отказался петь бесплатно на 9 Мая? Миллионеры в ярости сравнили себя с врачами

После предложения депутата Госдумы не платить миллионные гонорары артистам за выступление на 9 Мая, некоторые звёзды шоу-бизнеса пришли просто в ярость, заявив, мол, врачи и таксисты тоже не работают бесплатно: "докопались до артистов".

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Комментарии
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Амара Карпова
О каких таких звездах речь идет?🤬Звезды на небе💯шоу бизнес это грязная помойка🤮💩тамЛЮДЕЙ нет💩наши ЗВЕЗДЫ-это наши ребята на фронте❤️😎🙏
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15 час.
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