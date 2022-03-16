Энтони Дэвис: «У Леброна остался еще один год с «Лейкерс». А что будет потом, кто знает?»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что у команды осталось мало времени, чтобы завоевать еще один чемпионский титул с Леброном Джеймсом.

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