"Сейчас уже можно об этом говорить". Бои на Курщине развеяли стереотипы о корейцах. ВСУ были ошеломлены напором

Бои на Курщине развеяли стереотипы о корейцах. ВСУ были ошеломлены напором. О том, как бойцы КНДР появились в русском приграничье и проявили себя в освобождении территорий, рассказал Павел Кукушкин: "Сейчас уже можно об этом говорить".