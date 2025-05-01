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"Сейчас уже можно об этом говорить". Бои на Курщине развеяли стереотипы о корейцах. ВСУ были ошеломлены напором

"Сейчас уже можно об этом говорить". Бои на Курщине развеяли стереотипы о корейцах. ВСУ были ошеломлены напором

Бои на Курщине развеяли стереотипы о корейцах. ВСУ были ошеломлены напором. О том, как бойцы КНДР появились в русском приграничье и проявили себя в освобождении территорий, рассказал Павел Кукушкин: "Сейчас уже можно об этом говорить".

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