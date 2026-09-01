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ТАСС

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Операторы БПЛА сорвали воздушную атаку ВСУ на каховском направлении

Операторы БПЛА сорвали воздушную атаку ВСУ на каховском направлении

ГЕНИЧЕСК, 1 сентября. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести воздушную атаку тяжелыми дронами на каховском направлении в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

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