Операторы БПЛА сорвали воздушную атаку ВСУ на каховском направлении

ГЕНИЧЕСК, 1 сентября. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести воздушную атаку тяжелыми дронами на каховском направлении в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
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