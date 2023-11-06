Барецкий назвал условие, по которому продаст Пугачевой назад ее замок: «Мы в напряженном состоянии»

Шоумен Стас Барецкий во время прилета Аллы Пугачевой в страну сделал ряд высказываний о ее недвижимости, которую, по его же словам, он выкупил еще около года назад, когда Примадонна только уехала из государства.
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