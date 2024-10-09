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Тайна вулканизма в Восточном Забайкалье раскрыта

Тайна вулканизма в Восточном Забайкалье раскрыта

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета и Института геологии и геохронологии докембрия РАН провели исследование вулканических пород в Забайкальском крае и раскрыли тайну вулканизма в Центральной Азии 100 млн лет назад.

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