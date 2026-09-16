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Туризм и География

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Чёртов стул: путешествие к древнему вулкану, легендам и каменному трону над Онежским озером

Чёртов стул: путешествие к древнему вулкану, легендам и каменному трону над Онежским озером

Есть места, которые не просто запоминаются — они врезаются в память, меняют внутреннюю оптику и заставляют иначе смотреть на привычные вещи.

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