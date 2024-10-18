Самая холодная ночь в столичном регионе с начала осени

Столичный регион пережил самую холодную ночь с начала осени. По словам ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, заморозки наблюдались практически везде, за исключением западной части Московской области.
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