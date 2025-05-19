Люблю читать темы с коллективным страданием россиян. А страдать они любят, мне кажется, что это какая-та национальная черта нашего характера — страдать по любому поводу.
Про кредиты и кредитное рабство
Комментарии
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Александр Широков
👍👍👍👍👍
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6 час.
Александр Симаков
А что именно из написанного в статье автор должен рассказать бюджетникам?
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6 час.
Людмила Фирстова
Елена, я 36 лет преподавала в колледже, бюджетное образовательное учреждение. Именно от вас зависит оформлять кредит или рассчитывать на свои доходы. А если вам не хватает денег, можно подработку найти
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2 час.
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