Про кредиты и кредитное рабство

А что именно из написанного в статье автор должен рассказать бюджетникам?

Людмила Фирстова

Елена, я 36 лет преподавала в колледже, бюджетное образовательное учреждение. Именно от вас зависит оформлять кредит или рассчитывать на свои доходы. А если вам не хватает денег, можно подработку найти