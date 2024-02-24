Хейни – о требовании Гарсии перенести бой в Лас-Вегас: «Этот чувак планирует свой побег»

«Этот чувак планирует свой побег. Ниггер был таким смелым, а теперь ведет себя как сучка. Причина, по которой бой не состоится в Лас-Вегасе, заключается в том, что они не хотят вредить продажам билетов на бой Канело», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Дэвин Хейни.