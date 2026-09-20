В Бангкоке началось голосование на выборах в Госдуму

БАНГКОК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Голосование на выборах в Государственную думу началось в Бангкоке в здании посольства России в Таиланде, передает корреспондент ТАСС.
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