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Военное обозрение

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Чугуев, Николаев, Харьков, Павлоград: нанесены удары БПЛА и ракетами по объектам противника в ночь на 22 мая

Чугуев, Николаев, Харьков, Павлоград: нанесены удары БПЛА и ракетами по объектам противника в ночь на 22 мая

В Чугуеве поражен пункт дислокации личного состава вооружённых сил противника.

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