Подготовку к отопительному сезону в Мамско-Чуйском районе контролируют власти Иркутской области

Власти Иркутской области продолжают работу по обеспечению теплоснабжения населения региона. Недавно в Мамско-Чуйском районе прошел ряд мероприятий, направленных на мониторинг подготовки муниципального образования к отопительному сезону.
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