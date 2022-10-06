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  • галина
    Уауие могут праздники. когда гибнут наши ребята.Министерство обор...

Более 3 тысяч голосов набрали победители интернет-голосования «Народный учитель Салехарда – 2022»

Более 3 тысяч голосов набрали победители интернет-голосования «Народный учитель Салехарда – 2022»

Катя Окончив Тобольскую государственную социально-педагогическую академию имени Менделеева по специальности филологическое образование, в 2014 году Олеся Константиновна Пастухова начала свою педагогическую деятельность в школе поселка Катравож.

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