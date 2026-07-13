Министр Запорожской области попал под удар БПЛА на трассе «Новороссия»

Министр по молодёжной политике Запорожской области Егор Логунов получил лёгкое ранение в результате попадания беспилотника в его автомобиль на трассе «Новороссия», сообщил статс-секретарь — заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов.
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