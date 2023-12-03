Итоги детской оздоровительной кампании 2023 года подвели в Архангельской области

Совещание на эту тему провёл заместитель председателя правительства региона Игорь СкубенкоСовещание на эту тему провёл заместитель председателя правительства региона Игорь СкубенкоПо словам заместителя министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Павла Шевелева, в этом году организованными формами отдыха во время весенней, летней и осенней кампании было охвачено свыше 44 тысяч юных северян, что составляет треть всех детей школьного возраста в Поморье.