Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Даже Черчилль про пшеков хорошо не говорил. Ляхи они и есть ляхи, с ним разговаривать не о чем, их нужно или под лавк..."Американцы сказа...
  • леонид рыбаков
    Ататюрк в Турции объявил что бы все прститутки ходили  в никабах и на следующий день все их сняли А ЭТО мусульманская...Ну вот и дождались!
  • Олег Самойлов
    Алексей! Глупости НЕ говори! "...среди его соседей по фронт у него потерь меньше всего было..." Солдаты знали, что "п..."Флаг ему в руки....

Никабы – это не наша традиция. Мусульмане России дали отпор радикалам

Никабы – это не наша традиция. Мусульмане России дали отпор радикалам

Действительно, у рядового гражданина ассоциация с никабом только одна: печально известный Театр на Дубровке, "Норд-Ост", 2002-й год… Автор: Константин Двинский Инициатива главы Совета по правам человека при Президенте России Валерия Фадеева о запрете ношения никабов была встречена положительно среди российского патриотического сообщества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх