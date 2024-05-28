Никабы – это не наша традиция. Мусульмане России дали отпор радикалам

Действительно, у рядового гражданина ассоциация с никабом только одна: печально известный Театр на Дубровке, "Норд-Ост", 2002-й год… Автор: Константин Двинский Инициатива главы Совета по правам человека при Президенте России Валерия Фадеева о запрете ношения никабов была встречена положительно среди российского патриотического сообщества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Не знает русский - в школу принимать нельзя: Глава СПЧ указал на хаос, который вызывают дети мигрантов
- Абхазия продолжает хамить России. Теперь каждая машина с российскими туристами тщательно проверяется, а пассажиры опрашиваются
- «Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывался на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица» - Рамзан Кадыров
Свежие комментарии