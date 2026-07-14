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Физики предсказали рождение J/ψ-мезона на будущем коллайдере NICA

Физики предсказали рождение J/ψ-мезона на будущем коллайдере NICA

J/ψ-мезон занимает особое место в истории физики элементарных частиц. Он был открыт в ноябре 1974 года сразу в двух независимых экспериментах — на ускорителях SLAC (Стэнфорд) и BNL (Брукхейвен) — и немедленно произвел революцию: существование этой тяжелой частицы подтвердило гипотезу об очарованном кварке и заставило физиков поверить в состоятельность всей кварковой модели.

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