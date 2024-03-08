Начало деятельности Ксантиппа Лакедемонянина в Карфагене во время Первой Пунической войны

Разгромив в 256 году до н. э. пунийский флот в сражении у мыса Экном, Рим высаживает в Северной Африке армию под командованием консулов Марка Атилия Регула и Луция Манлия Вульсона, намереваясь завершить Первую Пуническую войну, поставив под угрозу столицу вражеского государства – Карфаген.