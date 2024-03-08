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Военное обозрение

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Начало деятельности Ксантиппа Лакедемонянина в Карфагене во время Первой Пунической войны

Начало деятельности Ксантиппа Лакедемонянина в Карфагене во время Первой Пунической войны

Разгромив в 256 году до н. э. пунийский флот в сражении у мыса Экном, Рим высаживает в Северной Африке армию под командованием консулов Марка Атилия Регула и Луция Манлия Вульсона, намереваясь завершить Первую Пуническую войну, поставив под угрозу столицу вражеского государства – Карфаген.

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