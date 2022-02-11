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Фарке о лимите в РПЛ: «Для меня это не проблема. Мне нравится «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке высказался о лимите на легионеров в РПЛ. — Каждого иностранца в РПЛ спрашивают о лимите на легионеров.

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