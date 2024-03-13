Евросоюз снял санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа

Европейский союз снял санкции с бывшего главы «Яндекса« Аркадия Воложа, заместителя президента финансовой корпорации „Система“ Сергея Мндоянца и руководителя отделения клуба »Ночные волки» Йозефа Гамбалека.
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