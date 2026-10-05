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Царьград

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Спасатели на Фонтанке не могут вытащить кошку из дренажной трубы

Спасатели на Фонтанке не могут вытащить кошку из дренажной трубы

Спасатели и волонтеры не могут вытащить кошку из дренажной трубы на набережной Фонтанки уже второй день: животное уходит от петли и скрывается в щели между камнями.

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