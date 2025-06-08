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Осинькин: «Открыт к предложениям. Читал, что пишут про меня и ЦСКА, но больше ничего сказать не могу»

Осинькин: «Открыт к предложениям. Читал, что пишут про меня и ЦСКА, но больше ничего сказать не могу»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем рассказал, как относится к разговорам о том, что именно он должен возглавить ЦСКА в случае ухода Марко Николича.

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