В Херсонской области убрали мемориал украинскому националисту

Неизвестные разрущили надгробие на могиле украинского националиста и участника карательной операции против Донбасса Виталия Чуприны, захороненного на мемориале воинам Великой Отечественной войны в Херсонской области, об этом 9 ноября сообщант РИА Новости.
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