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Zero Hedge

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Turkey Rules Out Launching Attacks On Yemen From Saudi Arabia

Turkey Rules Out Launching Attacks On Yemen From Saudi Arabia

Turkey Rules Out Launching Attacks On Yemen From Saudi Arabia Via Middle East Eye Turkey will not send troops to Saudi Arabia to launch attacks on Yemen under the Mecca defense pact, Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said on Thursday.

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